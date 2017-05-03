Путин надеется на восстановление внутриполитической ситуации в Турции, что будет полезно для развития отношений двух стран

Россия рассчитывает, что внутриполитическая ситуация в Турции постепенно восстановится, что создаст дополнительные условия для развития двусторонних отношений, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Я хочу еще раз вас поздравить с результатом референдума. Мы исходим из того, что постепенно ситуация внутриполитическая будет восстанавливаться, и это создаст дополнительные условия для поступательного развития российско-турецких отношений. Имею в виду, что многие вещи, которые мы с вами делаем, носят концептуальный характер и требуют обсуждения в наших парламентах", - сказал В.Путин на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.