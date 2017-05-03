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Регион 03.05.2017 14:59

Россия и Турция могут предпринять совместные шаги, которые изменят судьбу региона - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что шаги, которые могут предпринять совместно Россия и Турция, способны изменить судьбу всего региона.

"Сегодня у нас есть очень хорошая возможность обсудить как наши отношения в двустороннем формате, так и региональные вопросы", - сказал президент Турции на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил, что на России и Турции "лежит серьезный груз и большая ответственность".

"Я уверен, что есть шаги, которые мы сделаем вместе, и которые поменяют судьбу всего региона", - сказал Р.Эрдоган.

Он поблагодарил президента России за встречу.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]