Россия и Турция могут предпринять совместные шаги, которые изменят судьбу региона - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что шаги, которые могут предпринять совместно Россия и Турция, способны изменить судьбу всего региона.
"Сегодня у нас есть очень хорошая возможность обсудить как наши отношения в двустороннем формате, так и региональные вопросы", - сказал президент Турции на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он добавил, что на России и Турции "лежит серьезный груз и большая ответственность".
"Я уверен, что есть шаги, которые мы сделаем вместе, и которые поменяют судьбу всего региона", - сказал Р.Эрдоган.
Он поблагодарил президента России за встречу.
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