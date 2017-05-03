Россия и Турция могут предпринять совместные шаги, которые изменят судьбу региона - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что шаги, которые могут предпринять совместно Россия и Турция, способны изменить судьбу всего региона.

"Сегодня у нас есть очень хорошая возможность обсудить как наши отношения в двустороннем формате, так и региональные вопросы", - сказал президент Турции на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он добавил, что на России и Турции "лежит серьезный груз и большая ответственность".

"Я уверен, что есть шаги, которые мы сделаем вместе, и которые поменяют судьбу всего региона", - сказал Р.Эрдоган.

Он поблагодарил президента России за встречу.