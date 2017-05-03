В ходе Brexit судом Евросоюза должны быть защищены права более 4 млн граждан ЕС и британцев

Права граждан являются приоритетом ЕC в переговорах по выходу Великобритании из Евросоюза, заявил в среду Мишель Барнье.
"Насчитывается более 4 млн европейцев (граждан ЕС - ИФ), живущих в Соединенном Королевстве, и британцев, живущих на территории 27 государств-членов ЕС. Наша цель ясна: эти мужчины, женщины, семьи должны иметь возможность продолжать жить, как сегодня. И так на всю их оставшуюся жизнь", - сказал главный переговорщик ЕС в связи с принятием Еврокомиссией рекомендаций по Brexit в среду на пресс-конференции в Брюсселе.
По его словам, ЕС намерен защитить не только тех, кто проживает и работает в Великобритании сегодня, но также лиц, которые там проживали или работали в прошлом, и тех, кто будет проживать или работать до даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза, и членов их семей. И это также касается британских подданных, которые живут или работают в той или иной стране Европейского союза.
"Какие права мы хотим защитить? Не только резидентские права, но также права, которые связаны с доступом к рынку труда, к образованию, здравоохранению, с признанием дипломов или квалификаций. Все эти права должны быть защищены, гарантированы на основании союзного законодательства Судом Европейского союза", - подчеркнул М.Барнье.
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