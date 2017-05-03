Ле Пен и Макрон готовятся к теледебатам в преддверии второго тура выборов президента Франции

Кандидаты на пост президента Франции Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон примут вечером в среду участие в теледебатах перед вторым туром выборов главы государства.
Трансляцию дебатов, которые начнутся в 21:00 по местному времени (22:00 мск), будут вести телеканалы France 2 и TF1. Как ожидается, они продлятся 2 часа 20 минут.
Парижские СМИ сообщают, что оба кандидата тщательно готовятся к дебатам. В окружении лидера движения "Вперед" Э.Макрона рассказали, что кандидат заранее освободил весь день, чтобы передохнуть и хорошо подготовиться.
"Это вид мероприятия, к которому нужно подойти в хорошей форме", - цитирует газета "Паризьен" слова представителей Э.Макрона.
М.Ле Пен также ответственно подошла к подготовке к теледебатам. Для этого кандидат от ультраправой партии "Национальный фронт" решила пригласить своих помощников из предвыборного штаба в свой дом, расположенный в небольшом французском городе Ла Сель-Сен-Клу в департаменте Ивелин.
Французские СМИ отмечают, что М.Ле Пен помимо прочего работает над своим имиджем. "Она будет стараться больше улыбаться и говорить медленнее обычного. Ее цель - быть спокойной и приятной", - приводит радиостанция "Эроп-1" слова членов предвыборного штаба М.Ле Пен.
"Она работает, и она намерена раскрыть реальную сторону проекта господина Макрона, которая до сих пор была скрыта", - сказал накануне глава предвыборного штаба М.Ле Пен Давид Рашлин.
Согласно результатам последних опросов, во втором туре, вероятнее всего, одержит победу Э.Макрон. Так, данные опубликованного в среду опроса компании Ipsos Sopra-Steria показали, что около 59% респондентов готовы отдать свой голос за кандидата от движения "Вперед", тогда как поддержать М.Ле Пен собирается 41% опрошенных.
Второй тур президентских выборов состоится во Франции 7 мая. В нем примут участие М.Ле Пен и Э.Макрон, занявшие первые два места по итогам первого тура.
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