В ОАЭ сообщили о значительных подвижках в попытках урегулирования ливийского конфликта

В ходе состоявшихся в Абу-Даби переговоров по урегулированию ливийского конфликта между главой заседающего в Триполи правительства национального согласия Ливии Фаеза Сарраджа и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром удалось достичь значительных подвижек, сообщили в среду в ОАЭ.
В коммюнике, распространенном МИД ОАЭ назвали "позитивной атмосферу, царившую во время состоявшихся накануне переговоров".
В документе отмечается, что обе стороны выразили готовность найти глобальное решение для выхода из "политического тупика", образовавшегося в Ливии.
"Это - важный шаг вперед в политическом процессе в Ливии", - говорится в коммюнике.
ОАЭ также выразили готовность и дальше поддерживать усилия для нахождения быстрого и устойчивого разрешения конфликта, которое устроило бы все стороны.
Правительству национального согласия Ливии, базирующемуся в Триполи, противостоит находящийся в Тобруке на востоке страны парламент, который поддерживается армией маршала Х.Хафтара. Армия и парламент не признают правительство Ф.Сарраджа, таким образом, Ливия фактически раскололась на две части, не считая ряда территорий, подконтрольных разным вооруженным группировкам.
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