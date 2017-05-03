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Дальнее зарубежье 03.05.2017 17:14

В ОАЭ сообщили о значительных подвижках в попытках урегулирования ливийского конфликта

В ходе состоявшихся в Абу-Даби переговоров по урегулированию ливийского конфликта между главой заседающего в Триполи правительства национального согласия Ливии Фаеза Сарраджа и командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром удалось достичь значительных подвижек, сообщили в среду в ОАЭ.

В коммюнике, распространенном МИД ОАЭ назвали "позитивной атмосферу, царившую во время состоявшихся накануне переговоров".

В документе отмечается, что обе стороны выразили готовность найти глобальное решение для выхода из "политического тупика", образовавшегося в Ливии.

"Это - важный шаг вперед в политическом процессе в Ливии", - говорится в коммюнике.

ОАЭ также выразили готовность и дальше поддерживать усилия для нахождения быстрого и устойчивого разрешения конфликта, которое устроило бы все стороны.

Правительству национального согласия Ливии, базирующемуся в Триполи, противостоит находящийся в Тобруке на востоке страны парламент, который поддерживается армией маршала Х.Хафтара. Армия и парламент не признают правительство Ф.Сарраджа, таким образом, Ливия фактически раскололась на две части, не считая ряда территорий, подконтрольных разным вооруженным группировкам.

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Тэги: ОАЭ, ЛИВИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]