Повышение производительности труда ускорит темпы экономического роста в Азербайджане – вице-премьер

Повышение производительности труда экономически активного населения ускорит темпы экономического роста в Азербайджане, считает вице-премьер Али Ахмедов

«Нашими целями являются; повышение производительности труда и ее доли в создаваемой добавочной стоимости; эффективное использование трудовых ресурсов и рабочего времени; повышение технической и энергетической емкости труда», - пишет А.Ахмедов в статье, опубликованной в официальной газете «Azerbaycan».

По его мнению, в повышении производительности труда играет роль его механизация и автоматизация.

А.Ахмедов подчеркнул, что из данных Госкомитета по статистике видно, что в 2016 году в создании ВВП (54 млрд 352 млн манатов) участвовали 4 млн 761 тыс. человек. "Таким образом, на одного человека, принявшего участие в создании ВВП, приходится 12 тыс. манатов", - отметил вице-премьер.

А.Ахундов