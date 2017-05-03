Цены на нефть растут в среду после падения накануне, Brent торгуется у $50,8 за баррель

Нефть эталонных марок восстанавливается после обвала накануне, инвесторы оценивают вероятность продления соглашения по ограничению добычи и ждут официальных данных по запасам топлива в США.

Контракт на нефть Brent с поставкой в июле на лондонской бирже ICE Futures к 15:37 поднялся на $0,35 (0,69%) - до $50,81 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,27 (0,57%) - до $47,93 за баррель.

Официальные данные министерства энергетики США о запасах и добыче нефти будут обнародованы в 18:30 в среду. По оценкам аналитиков, Минэнерго сообщит о снижении коммерческих резервов нефти на 3 млн баррелей за неделю, завершившуюся 28 апреля. Если прогноз оправдается, недельное снижение будет четвертым подряд.

По оценкам Американского института нефти (API), собирающем данные на добровольной основе, товарные запасы нефти в США сократились на прошлой неделе на 4,16 млн баррелей, бензина - на 1,93 млн баррелей.

Тем временем, по мере приближения заседания ОПЕК, которое состоится 25 мая, главной темой для нефтяного рынка становится вопрос о продлении соглашения об ограничении добычи, заключенного между странами картеля и рядом других государств, включая Россию.

Большинство аналитиков склоняются к тому, что ограничения будут сохранены как минимум на ближайшие полгода, поскольку это играет на руку крупнейшим нефтедобывающим странам в ОПЕК, включая Саудовскую Аравию, которая сократила добычу даже сильнее, чем нужно, а также Иран, освобожденный от участия в соглашении и нарастивший добычу до 3,8 млн баррелей в сутки.

Заявления многих экспертов о том, что в случае провала переговоров по новому соглашению нефть может рухнуть до уровней менее $40 за баррель, могут стать достаточным аргументом для того, чтобы участники действующего соглашения отказались от попыток увеличить добычу.