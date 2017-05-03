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Внешняя политика 03.05.2017 16:05

В Баку на два дня закроется посольство Норвегии

Посольство Норвегии в Азербайджане будет закрыто 4-5 мая в связи с внутрипосольскими семинарами, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в дипмиссии.

«В связи с внутрипосольскими семинарами для норвежских дипломатов посольство будет закрыто для посещения 4 мая с 12:00 и 5 мая»,- отметили в посольстве.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: НОРВЕГИЯ, ПОСОЛЬСТВО, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]