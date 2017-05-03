В Баку на два дня закроется посольство Норвегии

Посольство Норвегии в Азербайджане будет закрыто 4-5 мая в связи с внутрипосольскими семинарами, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в дипмиссии.

«В связи с внутрипосольскими семинарами для норвежских дипломатов посольство будет закрыто для посещения 4 мая с 12:00 и 5 мая»,- отметили в посольстве.

Ф.Исазаде