Подход Трампа к дипломатии может привести к прорыву в урегулировании израильско-палестинского конфликта - помощник

Решительный подход президента США Дональда Трампа к дипломатическим вопросам может встряхнуть утративший свою актуальность израильско-палестинский мирный процесс, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Президент не самый сверхтерпеливый человек", - приводит его слова британская пресса.

"Некоторые описывают его как "деструктивного" человека. Они правы. И это (подобный характер - ИФ) хорошо, потому что мы больше не можем себе позволить вкладываться в политику, которая не продвигает вперед интересы и ценности Соединенных Штатов и наших союзников", - добавил Г.Макмастер в преддверии встречи Д.Трампа с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Как сообщалось, М.Аббас посетит США в среду.