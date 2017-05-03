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Дальнее зарубежье 03.05.2017 17:26

Подход Трампа к дипломатии может привести к прорыву в урегулировании израильско-палестинского конфликта - помощник

Решительный подход президента США Дональда Трампа к дипломатическим вопросам может встряхнуть утративший свою актуальность израильско-палестинский мирный процесс, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер.

"Президент не самый сверхтерпеливый человек", - приводит его слова британская пресса.

"Некоторые описывают его как "деструктивного" человека. Они правы. И это (подобный характер - ИФ) хорошо, потому что мы больше не можем себе позволить вкладываться в политику, которая не продвигает вперед интересы и ценности Соединенных Штатов и наших союзников", - добавил Г.Макмастер в преддверии встречи Д.Трампа с палестинским лидером Махмудом Аббасом.

Как сообщалось, М.Аббас посетит США в среду.

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Тэги: США, ТРАМП, БЛИЖВОСТОК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]