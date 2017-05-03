Подход Трампа к дипломатии может привести к прорыву в урегулировании израильско-палестинского конфликта - помощник

Решительный подход президента США Дональда Трампа к дипломатическим вопросам может встряхнуть утративший свою актуальность израильско-палестинский мирный процесс, заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Герберт Макмастер.
"Президент не самый сверхтерпеливый человек", - приводит его слова британская пресса.
"Некоторые описывают его как "деструктивного" человека. Они правы. И это (подобный характер - ИФ) хорошо, потому что мы больше не можем себе позволить вкладываться в политику, которая не продвигает вперед интересы и ценности Соединенных Штатов и наших союзников", - добавил Г.Макмастер в преддверии встречи Д.Трампа с палестинским лидером Махмудом Аббасом.
Как сообщалось, М.Аббас посетит США в среду.
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