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Дальнее зарубежье 03.05.2017 17:39

Лондон должен в итоге переговоров с Евросоюзом соблюсти все свои финансовые обязательства перед Брюсселем - координатор ЕС по Brexit

Цель финансового урегулирования в рамках Brexit ясна для ЕС, она был подтверждена Европейским Советом 29 апреля, заявил в среду на пресс-конференции в Брюсселе главный переговорщик по выходу Великобритании из Евросоюза Мишель Барнье.

"Соединенное Королевство должно будет в качестве единого финансового урегулирования, перекрывающего все финансовые отношения между союзом и Великобританией, соблюсти все обязательства, которые оно принимало на себя как член ЕС", - объяснил координатор Евросоюза по Brexit в связи с принятием Еврокомиссией рекомендаций по переговорам о "разводе" с Лондоном.

"Речь не идет ни о наказании, ни о пошлине за выход. Союз и Соединенное Королевство взаимно обязались финансировать программы и проекты. Мы вместе принимали решения по этим программам. Мы вместе получаем от них выгоду. Мы их финансируем вместе", - сказал М.Барнье.

Он добавил, что "это деньги под обязательства", и они работают в проектах по всей Европе, в которых задействованы тысячи коллективов и предприятий.

"Можно, нужно представить политические и юридические проблемы, если эти программы должны быть обрезаны или прерваны. То есть, мы должны заплатить по счетам. Ни больше, ни меньше", - пояснил координатор ЕС.

"В течение этой первой фазы нужно договориться с Соединенным Королевством по тщательной методологии подсчета этих обязательств", - добавил М.Барнье.

"Я не назову сегодня цифр, потому что я их не знаю", - заявил он, отвечая на вопрос.

Говоря о циркулирующих в СМИ оценках, он отметил, что "нельзя пока дать окончательных цифр", так как жизнь в ЕС продолжается, есть действующие обязательства, есть обязательства Лондона перед бюджетом ЕС, перед Европейским инвестиционным банком, расходы распределяются во времени.

"Я только констатирую сегодня, что по этому вопросу, как и по другим, позиции (сторон - ИФ) различаются", - признал М.Барнье.

В ответ на вопрос о перспективе переговоров, координатор ЕС заявил: "Готовимся ко всем опциям". Но работа идет ради достижения взаимоприемлемого соглашения, уточнил он.

Ранее газета Financial Times, проанализировав новые требования группы стран во главе с Францией и Германией, сообщила, что выход Британии из ЕС может стоить ей до 100 млрд евро.

В ответ на это руководитель британской переговорной группы по Brexit Дэвид Дэвис заявил телеканалу ITV, что Лондон к оплате такие счета не примет.

"Мы не заплатим 100 млрд евро. Мы поступим, как должны. Мы серьезно относимся к собственным обязательствам. И то, что нам нужно сделать, это детально обсудить, каковы наши права и обязательства", - сказал Д.Дэвис.

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ФИНАНСЫ


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