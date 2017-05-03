У уничтоженных в районе сирийской Табки игиловцев изъято натовское оружие, сообщают курдские ополченцы

Оружие турецкого и западного производства изъято у террористов группировки ИГИЛ, уничтоженных в ходе освобождения сирийского города Табка, сообщили сирийские курды.

"Вновь оружие из Турции и других стран-членов НАТО изъято у ИГИЛ в Табке", - сообщили в среду Отряды обороны Рожавы - сирийского Курдистана.

Сирийские демократические силы (СДС) - оппозиционное объединение, состоящее преимущественно из курдских Отрядов народной самообороны освободили от боевиков ИГИЛ порядка 80% Табки.

Этот стратегически важный находится на пути к главному оплоту ИГИЛ в Сирии - городу Ракке.