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Дальнее зарубежье 03.05.2017 17:54

У уничтоженных в районе сирийской Табки игиловцев изъято натовское оружие, сообщают курдские ополченцы

Оружие турецкого и западного производства изъято у террористов группировки ИГИЛ, уничтоженных в ходе освобождения сирийского города Табка, сообщили сирийские курды.

"Вновь оружие из Турции и других стран-членов НАТО изъято у ИГИЛ в Табке", - сообщили в среду Отряды обороны Рожавы - сирийского Курдистана.

Сирийские демократические силы (СДС) - оппозиционное объединение, состоящее преимущественно из курдских Отрядов народной самообороны освободили от боевиков ИГИЛ порядка 80% Табки.

Этот стратегически важный находится на пути к главному оплоту ИГИЛ в Сирии - городу Ракке.

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Тэги: СИРИЯ, КУРДЫ, ОРУЖИЕ, ИЗЪЯТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]