Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7024 EUR   1.8615 RUR   0.0299 GBR   2.1992 TRY   0.483

Цена на нефть

    $/bbl WTI   47.66 Brent   50.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 26° Завтра 15° 22° 5 Май 15° 24° 6 Май 13° 23°

Регион 03.05.2017 16:21

Евросоюзу следует поддерживать диалог с Анкарой, несмотря на разногласия, считает Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что поддержание взаимоотношений между Турцией и ЕС имеет большое значение для обеих сторон.

"Не следует отталкивать от себя партнера даже при наличии негативного развития отношений", - сказала германский канцлер в интервью немецкому изданию "Берлинер цайтунг".

При этом А.Меркель подчеркнула, что все государства-члены ЕС должны принять единое решение относительно дальнейшего взаимодействия с Анкарой.

"Европейские страны должны совместно обсудить будущие отношения с Турцией", - сказала она.

А.Меркель добавила, что возможное возвращение смертной казни в качестве одного из видов наказания в Турции серьезно ухудшит диалог между Анкарой и ЕС.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, ТУРЦИЯ, ОТНОШЕНИЯ


Похожие новости


Путин проведет переговоры с Меркель и Эрдоганом Германия расследует деятельность двух десятков турок, шпионивших за сторонниками Гюлена - СМИ Стамбул отменил все запланированные выступления турецких чиновников в Германии Премьер Турции призвал ФРГ не вмешиваться в подготовку референдума Глава МИД Турции предложил Берлину определиться, Анкара для Германии друг или нет Меркель призвала Турцию к хладнокровию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]