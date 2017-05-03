Евросоюзу следует поддерживать диалог с Анкарой, несмотря на разногласия, считает Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что поддержание взаимоотношений между Турцией и ЕС имеет большое значение для обеих сторон.

"Не следует отталкивать от себя партнера даже при наличии негативного развития отношений", - сказала германский канцлер в интервью немецкому изданию "Берлинер цайтунг".

При этом А.Меркель подчеркнула, что все государства-члены ЕС должны принять единое решение относительно дальнейшего взаимодействия с Анкарой.

"Европейские страны должны совместно обсудить будущие отношения с Турцией", - сказала она.

А.Меркель добавила, что возможное возвращение смертной казни в качестве одного из видов наказания в Турции серьезно ухудшит диалог между Анкарой и ЕС.