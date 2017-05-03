Евросоюзу следует поддерживать диалог с Анкарой, несмотря на разногласия, считает Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду заявила, что поддержание взаимоотношений между Турцией и ЕС имеет большое значение для обеих сторон.
"Не следует отталкивать от себя партнера даже при наличии негативного развития отношений", - сказала германский канцлер в интервью немецкому изданию "Берлинер цайтунг".
При этом А.Меркель подчеркнула, что все государства-члены ЕС должны принять единое решение относительно дальнейшего взаимодействия с Анкарой.
"Европейские страны должны совместно обсудить будущие отношения с Турцией", - сказала она.
А.Меркель добавила, что возможное возвращение смертной казни в качестве одного из видов наказания в Турции серьезно ухудшит диалог между Анкарой и ЕС.
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Мали в Азербайджане
Русские чувствуют себя в Азербайджане лучше, чем во многих других регионах мира – Дугин
Нефтяной рынок уже заложил продление ограничений на добычу в текущие котировки - эксперты
Курс манат/доллар на 4 мая - 1,7024 AZN/$1
Авиакомпании США пообещали улучшить сервис и сократить овербукинг
Веллингтон и Эдинбург возглавляют список самых приятных для проживания городов - FT
Азербайджан активно борется с исламофобией – президент Алиев
Органы госбезопасности Азербайджана обеспечат безопасность на Исламиаде – глава СГБ
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
«День ковроткача» в Азербайджанском музее ковра
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»