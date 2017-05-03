Трамп за время президентства поменял мнение по ряду международных вопросов, считает глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро полагает, что президент США Дональд Трамп за время на посту главы государства резко поменял мнения по некоторым международным вопросам, заявил в среду официальный представитель французского правительства Стефан Ле Фоль.

По словам С.Ле Фоля, на заседании советов министров Ж.-М.Эро отметил "резкую перемену взглядов (Д.Трампа - ИФ), в частности, по международным вопросам".

Глава МИД Франции добавил, что Д.Трамп стал, в том числе, "более осмотрительным по отношению к России", чем был в начале своего президентского срока.

Кроме того, Ж.-М.Эро подчеркнул, что президент США изменил свою позицию по роли НАТО и признал "необходимость сильной Европы".