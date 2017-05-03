Авиакомпании США пообещали улучшить сервис и сократить овербукинг

Представители крупнейших авиакомпаний США на слушаниях в Палате представителей Конгресса пообещали повысить качество обслуживания клиентов и ограничить практику овербукинга (продажи большего количества билетов, чем число мест в салоне), пишет Washington Post.
Слушания проводились на фоне ряда инцидентов, в большинстве из которых фигурировала United Airlines. В частности, 9 апреля пассажир был насильно выдворен из самолета из-за овербукинга, до этого компания отказалась пустить на рейс двух девочек, одетых в леггинсы, а потом на ее борту при невыясненных обстоятельствах скончался гигантский кролик.
Глава United Оскар Муньос принес личные извинения за инцидент с пассажиром, отметив, что это был "ужасный провал" для компании. Также он пообещал пересмотреть политику компании в отношении овербукинга и увеличить компенсацию пассажирам, добровольно отказывающимся от места на рейсе, до $10 тыс.
Его коллеги из American Airlines и Alaska Airlines также объявили о планах сократить число случаев овербукинга, а Southwest Airlines пообещала отказаться от этой практики вовсе.
"Воспользуйтесь этой возможностью измениться к лучшему, - заявил председатель транспортного комитета Палаты представителей Билл Шустер. - Если вы этого не сделаете, мы примем меры, которые вам не понравятся".
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