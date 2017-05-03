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Это интересно 03.05.2017 16:31

Веллингтон и Эдинбург возглавляют список самых приятных для проживания городов - FT

Веллингтон, Эдинбург и Вена отличаются самым высоким качеством жизни среди крупных городов мира - к такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank, изучившие стоимость проживания, уровень загрязнения, климатические условия, цены на жилье и другие факторы.

Как пишет Financial Times, эксперты во главе с Джимом Ридом опирались на данные краудсорсингового сайта Numbeo.

Ни один из городов, вошедших в первую десятку, нельзя назвать дешевым, но при этом у большинства из них высокие показатели экологической чистоты, транспортной доступности и - за исключением Веллингтона - здравоохранения.

На четвертое место эксперты поместили Мельбурн, на пятое - Цюрих. Во второй пятерке оказались Копенгаген, Оттава, Бостон, Амстердам и Сидней.

Самые большие и густонаселенные города, включая Лондон и Нью-Йорк, оказались в конце списка.

Однако аналитики Deutsche Bank подчеркивают, что в исследовании не учитывались возможности социализации и развлечений, а многие выбирают Лондон или Нью-Йорк именно по этой причине.

В авторитетном рейтинге городов по качеству жизни, составляемом консалтинговой компанией Mercer, первое место в мире в 2017 году сохранила Вена, второе - Цюрих, Веллингтон оказался 15-м, а Эдинбург - 45-м.

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Тэги: МИР, ГОРОДА, РЭНКИНГ, DB


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]