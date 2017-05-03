Веллингтон и Эдинбург возглавляют список самых приятных для проживания городов - FT

Веллингтон, Эдинбург и Вена отличаются самым высоким качеством жизни среди крупных городов мира - к такому выводу пришли аналитики Deutsche Bank, изучившие стоимость проживания, уровень загрязнения, климатические условия, цены на жилье и другие факторы.
Как пишет Financial Times, эксперты во главе с Джимом Ридом опирались на данные краудсорсингового сайта Numbeo.
Ни один из городов, вошедших в первую десятку, нельзя назвать дешевым, но при этом у большинства из них высокие показатели экологической чистоты, транспортной доступности и - за исключением Веллингтона - здравоохранения.
На четвертое место эксперты поместили Мельбурн, на пятое - Цюрих. Во второй пятерке оказались Копенгаген, Оттава, Бостон, Амстердам и Сидней.
Самые большие и густонаселенные города, включая Лондон и Нью-Йорк, оказались в конце списка.
Однако аналитики Deutsche Bank подчеркивают, что в исследовании не учитывались возможности социализации и развлечений, а многие выбирают Лондон или Нью-Йорк именно по этой причине.
В авторитетном рейтинге городов по качеству жизни, составляемом консалтинговой компанией Mercer, первое место в мире в 2017 году сохранила Вена, второе - Цюрих, Веллингтон оказался 15-м, а Эдинбург - 45-м.
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