Brexit нуждается в эффективном механизме реализации решений и урегулирования разногласий - координатор ЕС

Принятые в среду рекомендации Европейской комиссии по переговорам о выходе Великобритании из Евросоюза указывают на важность согласования правовой составляющей будущих отношений сторон, отметил на пресс-конференции в Брюсселе координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье.
"Соглашение с Соединенным Королевством должно предусматривать эффективный механизм реализации решений и урегулирования разногласий", - заявил главный переговорщик Евросоюза.
"И каждый раз, когда будет затронуто союзное законодательство, например, что касается граждан или финансового урегулирования, мы должны прочно опираться на Суд Европейского союза", - объяснил М.Барнье.
По его словам, без этого "права, определенные соглашением, в частности для граждан, будут лишь иллюзорными обещаниями".
Алиев совершит официальный визит в Польшу в июне текущего года – МИД Азербайджана
Азербайджан принял на вооружение новую военную технику, купленную в РФ – Минобороны
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Мали в Азербайджане
Устранение бюрократических барьеров и упрощение регистрации позволит создать в Азербайджане десятки тысяч МСП за 2-3 года – вице-премьер
Нефтяной рынок уже заложил продление ограничений на добычу в текущие котировки - эксперты
Веллингтон и Эдинбург возглавляют список самых приятных для проживания городов - FT
Азербайджан активно борется с исламофобией – президент Алиев
Органы госбезопасности Азербайджана обеспечат безопасность на Исламиаде – глава СГБ
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
«День ковроткача» в Азербайджанском музее ковра
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»