Brexit нуждается в эффективном механизме реализации решений и урегулирования разногласий - координатор ЕС

Принятые в среду рекомендации Европейской комиссии по переговорам о выходе Великобритании из Евросоюза указывают на важность согласования правовой составляющей будущих отношений сторон, отметил на пресс-конференции в Брюсселе координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"Соглашение с Соединенным Королевством должно предусматривать эффективный механизм реализации решений и урегулирования разногласий", - заявил главный переговорщик Евросоюза.

"И каждый раз, когда будет затронуто союзное законодательство, например, что касается граждан или финансового урегулирования, мы должны прочно опираться на Суд Европейского союза", - объяснил М.Барнье.

По его словам, без этого "права, определенные соглашением, в частности для граждан, будут лишь иллюзорными обещаниями".