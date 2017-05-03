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Дальнее зарубежье 03.05.2017 18:28

Brexit нуждается в эффективном механизме реализации решений и урегулирования разногласий - координатор ЕС

Принятые в среду рекомендации Европейской комиссии по переговорам о выходе Великобритании из Евросоюза указывают на важность согласования правовой составляющей будущих отношений сторон, отметил на пресс-конференции в Брюсселе координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье.

"Соглашение с Соединенным Королевством должно предусматривать эффективный механизм реализации решений и урегулирования разногласий", - заявил главный переговорщик Евросоюза.

"И каждый раз, когда будет затронуто союзное законодательство, например, что касается граждан или финансового урегулирования, мы должны прочно опираться на Суд Европейского союза", - объяснил М.Барнье.

По его словам, без этого "права, определенные соглашением, в частности для граждан, будут лишь иллюзорными обещаниями".

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Тэги: ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕГОВОРЩИК


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