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Внутренняя политика 03.05.2017 16:47

Русские чувствуют себя в Азербайджане лучше, чем во многих других регионах мира – Дугин

Русские в Азербайджане чувствуют себя намного свободнее, чем во многих других регионах, считает российский общественный деятель и политолог Александр Дугин.

«В Азербайджане очень большая, компактная, сильная и самосознательная, очень лояльная стране проживания русская диаспора», - заявил А.Дугин агентству «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, русская община Азербайджана является самой многочисленной на Южном Кавказе. «Она самая большая в Южном Кавказе. Это тоже удивительно. Почему русская диаспора представляет в Азербайджане собой положительное и радостное исключение, требует еще объяснения. У меня пока готового ответа нет. Но здесь у русских дела обстоят намного лучше, чем во многих других регионах», - подчеркнул эксперт.

Положение русского населения в Азербайджане А.Дугин назвал исключением из правил. «Ну, конечно, это исключение, могу сказать об этом открыто. Потому что русские диаспоры, к сожалению, в большинстве государств очень слабы, рассеяны, не солидарны и не представляют собой консолидированное, компактно существующее общество», - отметил политолог.

Р.Бабаев

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Тэги: РУССКИЕ, ДИАСПОРА, ПОЛИТОЛОГ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]