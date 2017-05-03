Русские чувствуют себя в Азербайджане лучше, чем во многих других регионах мира – Дугин

Русские в Азербайджане чувствуют себя намного свободнее, чем во многих других регионах, считает российский общественный деятель и политолог Александр Дугин.
«В Азербайджане очень большая, компактная, сильная и самосознательная, очень лояльная стране проживания русская диаспора», - заявил А.Дугин агентству «Интерфакс-Азербайджан».
По его словам, русская община Азербайджана является самой многочисленной на Южном Кавказе. «Она самая большая в Южном Кавказе. Это тоже удивительно. Почему русская диаспора представляет в Азербайджане собой положительное и радостное исключение, требует еще объяснения. У меня пока готового ответа нет. Но здесь у русских дела обстоят намного лучше, чем во многих других регионах», - подчеркнул эксперт.
Положение русского населения в Азербайджане А.Дугин назвал исключением из правил. «Ну, конечно, это исключение, могу сказать об этом открыто. Потому что русские диаспоры, к сожалению, в большинстве государств очень слабы, рассеяны, не солидарны и не представляют собой консолидированное, компактно существующее общество», - отметил политолог.
Р.Бабаев
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