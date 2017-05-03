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Регион 03.05.2017 18:42

Представители России , Ирана и Турции проведут отдельную встречу в Астане

На вечер среды в Астане запланирована трехсторонняя встреча стран-гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии - РФ, Турции и Ирана, сообщил журналистам источник, близкий к переговорам.

"Вечером состоится трехсторонняя встреча с участием стран-гарантов", - сказал источник.

Источник подчеркнул, что "работа идет, есть о чем говорить".

При этом, отвечая на вопрос о приостановке участия сирийской вооруженной оппозиции в переговорах в Астане, он отметил, что официального подтверждения такой информации не поступало.

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Тэги: КАЗАХСТАН, АСТАНА, ГАРАНТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]