Представители России , Ирана и Турции проведут отдельную встречу в Астане

На вечер среды в Астане запланирована трехсторонняя встреча стран-гарантов режима прекращения боевых действий в Сирии - РФ, Турции и Ирана, сообщил журналистам источник, близкий к переговорам.

"Вечером состоится трехсторонняя встреча с участием стран-гарантов", - сказал источник.

Источник подчеркнул, что "работа идет, есть о чем говорить".

При этом, отвечая на вопрос о приостановке участия сирийской вооруженной оппозиции в переговорах в Астане, он отметил, что официального подтверждения такой информации не поступало.