Нефтяной рынок уже заложил продление ограничений на добычу в текущие котировки - эксперты

Участники рынка практически полностью учли вероятность продления соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК и их партнерами в текущих котировках, поэтому цены на топливо могут резко упасть, если это не будет сделано, пишет The Wall Street Journal.

Так, аналитики крупнейших американских банков, включая Citigroup и JPMorgan, прогнозируют снижение цен до менее $40 за баррель, если заседание 25 мая в Вене не завершится продлением соглашения. В последний раз нефть стоила менее $40 за баррель более года назад.

В целом эксперты склоняются к тому, что исход переговоров будет положительным - о достижении предварительного консенсуса по данному вопросу говорилось еще в прошлом месяце. Кроме того, перспектива падения котировок грозит серьезным дефицитом бюджетов для нефтедобывающих стран.

Тем не менее, аналитики указывают, что предварительный консенсус еще не означает окончательного согласия, и подчеркивают, что стоит одной стране картеля отказаться от участия в соглашении, и оно не будет подписано.

Отказ основных поставщиков нефти на мировой рынок от наращивания добычи в свою очередь, может привести к повышению цен до $60 за баррель, что станет дополнительным стимулом для роста производства топлива в Штатах. По прогнозу Минэнерго США, в следующем году добыча в стране может вырасти до рекордных в истории 9,9 млн баррелей в сутки.

"Действия ОПЕК закладывают основу для избытка предложения в будущем", - заявили эксперты JPMorgan Chase.

Согласно среднему прогнозу аналитиков, опрошенных WSJ, средняя стоимость нефти марки Brent в 2017 году составит $57 за баррель, WTI - $55 за баррель.