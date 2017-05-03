Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Мали в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял в среду верительные грамоты нового посла Мали в Баку Тиефинга Конате, сообщает сайт главы государства.
Ф.Исазаде
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