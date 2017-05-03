Глава МИД Турции рассчитывает на заключение в Астане договоренности о создании в Сирии четырех зон снижения напряженности

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу рассчитывает на достижение в Астане договоренностей по вопросу о создании в Сирии четырех зон снижения напряженности.

"По этому вопросу, о снижении напряженности, мы ведем дискуссии в Астане очень позитивные, и я надеюсь, что мы сможем достичь понимания", - заявил М.Чавушоглу журналистам в среду в Сочи, где проходят переговоры президентов РФ и Турции.

По словам министра, идея создания четырех зон деэскалации конфликта - "это один из вопросов, которые наши команды, оппозиция и режим обсуждают в Астане".

"Есть четыре документа. По трем из них у нас имеется консенсус", - отметил М.Чавушоглу.