Украина и Израиль собираются заключить соглашение о Зоне свободной торговли уже в этом году

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которой стороны обсудили важность дальнейшего наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

"В этой связи стороны отдельно подтвердили настроенность завершить к конца 2017г переговоры по заключению соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Израилем", - сообщает в среду пресс-служба главы украинского государства.

Украинский президент пригласил израильского премьера посетить Украину в удобное для него время, а также выразил надежду на результативность предстоящего в мае визита премьер-министра Владимира Гройсмана в эту страну в мае.

П.Порошенко также проинформировал собеседника о подписании закона о ратификации украинско-израильского соглашения о совместном производстве фильмов и сотрудничестве в сфере кинематографа, сообщает пресс-служба.