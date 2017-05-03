Анкара в вопросе Сирии предпочитает сотрудничать с Москвой - Дугин

Турция предпочитает обсуждение сирийской проблемы с Москвой, а не с Вашингтоном, считает российский общественный деятельно и политолог Александр Дугин.
«Турция сейчас все больше и больше настроена на диалог и обсуждение сирийской проблемы именно с Москвой, а не с Вашингтоном, и тот альянс, о котором я писал – «Ось Москва-Анкара» приобретает зримые черты», заявил А.Дугин агентству "Интерфакс-Азербайджан".
Политолог отметил наличие открытой перспективы по военному сотрудничеству между Россией и Турцией в Сирии. «Мы тесно сейчас выравниваем эту позицию», - сказал он.
По его словам, союз с Россией позволит Р.Т.Эрдогану решить многие внутренние проблемы Турции. «Турция имеет очень большие проблемы с курдами и если она хочет сохранить свою территориальную целостность, ключ к этому лежит не в Вашингтоне, а в Москве. Точно также это относится и к Сирии и Ливии. И поэтому евразийский путь будет для Эрдогана спасительным», - отметил А.Дугин.
Р.Бабаев
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