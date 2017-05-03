НАТО и ЕС укрепляют сотрудничество в связи с менее предсказуемой региональной ситуацией - Столтенберг

Нестабильная обстановка близ границ ЕС и НАТО и вызовы со стороны России и способствуют наращиванию двустороннего сотрудничества между ними, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы сталкиваемся с одними и теми же вызовами, исходящими от более напористой России", - сказал он, выступая в Европарламенте.

Он отметил, что НАТО и ЕС "имеют дело с одной и той обстановкой в сфере безопасности" - нестабильностью вблизи своих границ на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

"Это серьезные причины для укрепления сотрудничества НАТО и ЕС", - заключил генсек, добавив, что НАТО и ЕС уже добились успехов в этом направлении.