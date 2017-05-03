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Дальнее зарубежье 03.05.2017 19:33

НАТО и ЕС укрепляют сотрудничество в связи с менее предсказуемой региональной ситуацией - Столтенберг

Нестабильная обстановка близ границ ЕС и НАТО и вызовы со стороны России и способствуют наращиванию двустороннего сотрудничества между ними, заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Мы сталкиваемся с одними и теми же вызовами, исходящими от более напористой России", - сказал он, выступая в Европарламенте.

Он отметил, что НАТО и ЕС "имеют дело с одной и той обстановкой в сфере безопасности" - нестабильностью вблизи своих границ на Ближнем Востоке и в Северной Африке.

"Это серьезные причины для укрепления сотрудничества НАТО и ЕС", - заключил генсек, добавив, что НАТО и ЕС уже добились успехов в этом направлении.

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Тэги: НАТО, ЕС, ВЫЗОВЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]