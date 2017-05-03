Устранение бюрократических барьеров и упрощение регистрации позволит создать в Азербайджане десятки тысяч МСП за 2-3 года – вице-премьер

При выполнении определенных мер, направленных на улучшение бизнес-среды, в Азербайджане могуть созданы условия для создания десятков тысяч малых и средних предприятий (МСП) за 2-3 года, считает вице-премьер Али Ахмедов.
«Устранив все бюрократические препятствия, упростив оформление документов для регистрации и деятельности МСП, обеспечив надежную господдержку, в течение 2-3 лет можно создать десятки тысяч МСП», - пишет А.Ахмедов в статье, опубликованной в официально газете «Azerbaycan».
По его мнению, этот прогноз подкреплен следующими факторами: достаточное число молодой и свободной рабочей силы, высокий уровень образования населения, относительно высокая предрасположенность к предпринимательству, сильное желание многочисленных азербайджанцев, накопивших за рубежом опыт в бизнесе и свободные средства, строить бизнес у себя на Родине.
«Политика «открытых дверей» может дать серьезный толчок развитию экономики страны. Для этого достаточно принять несколько решений, не несущих больших рисков, и обновить инфраструктуру. В результате политики «открытых дверей» могли бы быть удовлетворены потребности экономики в финансах, инвестициях», - считает А.Ахмедов.
Вице-премьер отмечает, что, по подсчетам экономистов, в развитых странах на каждые 1 тыс. человек населения приходится 40-72 МСП, тогда как в Азербайджане этот показатель значительно ниже.
«МСП играют ведущую роль в формировании национальных доходов. Например, в Германии МСП создают 46,7% ВВП, в Китае – 55%, Испании – 72% и т.д. Удельный вес этих предприятий в ВВП Азербайджана - 4%, в обеспечении занятости - 6,3%», - пишет А.Ахмедов.
По данным Госкомитета по статистике на конец 2016 года, в Азербайджане зарегистрированы 83,017 тыс. МСП.
А.Ахундов
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