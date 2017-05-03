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СНГ 03.05.2017 19:48

Российские метеорологи назвали минувший апрель одним из самых тёплых за всю историю наблюдений

По расчетам российских метеорологов, минувший апрель на Северном полушарии оказался одним из самых тёплых за всю историю наблюдений, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра России.

Отмечается, что четвертый месяц этого года оказался на втором месте, уступив лишь одному апрелю с 1891 года - прошлогоднему.

Так, в минувшем апреле на территории России средняя за месяц температура воздуха больше соответствовала лету, чем середине весны - особенно на Чукотке, Колыме, на арктическом побережье Якутии и Новосибирских островах. На большей части Сибири температура была выше нормы на 4 градуса и более, а на севере Сибири - до 8 градусов.

Заметно превышала нормальные значения температура не только в России, но и отдельных районах США и Мексики, в странах северо-западной Африки, на Ближнем и Среднем Востоке, а также на севере Индии, в Пакистане, на севере Китая и Монголии.

Тем не менее, из общей картины выделяется несколько регионов, в том числе европейская часть России, где было аномально тепло в начале месяца, но затем последовал период холода, запомнившийся москвичам. Ранее директор Гидрометцентра Роман Вильфанд заявлял "Интерфаксу", что апрель для Москвы оказался в среднем в рамках климатической нормы, однако в Сибири и на Дальнем Востоке показатели значительно превысили многолетние.

Между тем, апрель на некоторых территориях, несмотря на общий рекорд полушария, был холоднее нормы. В их число попали некоторые государства Скандинавии и Балтии, причерноморские страны, восток Канады, а также значительная часть акватории Атлантического и Тихого океанов в умеренных и субтропических широтах, говорится в сообщении Гидрометцентра.

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Тэги: РОССИЯ, МЕТЕОРОЛОГИ, АПРЕЛЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]