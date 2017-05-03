Азербайджан принял на вооружение новую военную технику, купленную в РФ – Минобороны

Азербайджан успешно завершил тестирование военной техники, доставленную в Баку 26 апреля из России и принял ее на вооружение, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.
«Современная военная техника различного назначения, доставленная в страну согласно договору о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Россией, была принята на вооружение подразделениями Вооруженных сил Азербайджана»,- говорится в сообщении.
«Стрельбы, проведенные с целью проверки вооружения и военной техники, завершились успешно»,- отмечается в сообщении.
Ф.Исазаде
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