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Внутренняя политика 03.05.2017 18:55

Азербайджан принял на вооружение новую военную технику, купленную в РФ – Минобороны

Азербайджан успешно завершил тестирование военной техники, доставленную в Баку 26 апреля из России и принял ее на вооружение, сообщает пресс-служба азербайджанского Минобороны.

«Современная военная техника различного назначения, доставленная в страну согласно договору о военно-техническом сотрудничестве между Азербайджаном и Россией, была принята на вооружение подразделениями Вооруженных сил Азербайджана»,- говорится в сообщении.

«Стрельбы, проведенные с целью проверки вооружения и военной техники, завершились успешно»,- отмечается в сообщении.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]