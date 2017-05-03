Вашингтон надеется найти способ сотрудничества с Россией - госсекретарь США

В администрации США надеются, что смогут найти способ сотрудничества с Россией, заявил в среду государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон.

"Это то, на что мы надеемся, - на то, что мы сможем найти способ научиться, как сотрудничать друг с другом", - заявил он в обращении к сотрудникам государственного департамента США.

"Я не знаю, сможем ли мы (найти способ сотрудничества - ИФ), но мы это узнаем", - добавил он.

Р.Тиллерсон также заявил, что в случае выявления сферы, в которой США и Россия могли бы начать восстановление взаимного доверия, двум странам предстоит работа над множеством вопросов.

"Если мы сможем найти сферу, в которой почувствуем, что можем начать восстановление хоть какого-то доверия, а сейчас между нами доверия почти нет, нам предстоит работа над длинным списком вопросов", - заявил он.