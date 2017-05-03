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Дальнее зарубежье 03.05.2017 20:03

Вашингтон надеется найти способ сотрудничества с Россией - госсекретарь США

В администрации США надеются, что смогут найти способ сотрудничества с Россией, заявил в среду государственный секретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон.

"Это то, на что мы надеемся, - на то, что мы сможем найти способ научиться, как сотрудничать друг с другом", - заявил он в обращении к сотрудникам государственного департамента США.

"Я не знаю, сможем ли мы (найти способ сотрудничества - ИФ), но мы это узнаем", - добавил он.

Р.Тиллерсон также заявил, что в случае выявления сферы, в которой США и Россия могли бы начать восстановление взаимного доверия, двум странам предстоит работа над множеством вопросов.

"Если мы сможем найти сферу, в которой почувствуем, что можем начать восстановление хоть какого-то доверия, а сейчас между нами доверия почти нет, нам предстоит работа над длинным списком вопросов", - заявил он.

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Тэги: США, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]