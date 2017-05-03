Эрдоган заявляет, что обсудил с Путиным создание зон безопасности в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным они обсудили вопрос создания зон безопасности в Сирии.

"Сегодня мы с господином президентом (В.Путиным) на карте обсудили этот вопрос. И в ходе (переговорного) процесса в Астане этот вопрос является одним из важных вопросов обсуждения", - сказал Р.Эрдоган в среду на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне.

"Надеюсь, - подчеркнул президент Турции, - что эта зона деэскалации будет принята, и будет движение для дальнейшего разрешения вопроса".

Р.Эрдоган уточнил, что зона деэскалации конфликта касается провинции Идлиб.

"Это Идлибская провинция. Сегодня в этой провинции приютились беженцы из Алеппо. И в Идлибе, к сожалению, временами появляются некоторые проблемы. Там была образована зона деэскалации. Надеемся, что эта зона деэскалации будет продолжаться", - пояснил Р.Эрдоган.