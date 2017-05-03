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Регион 03.05.2017 20:19

Эрдоган заявляет, что обсудил с Путиным создание зон безопасности в Сирии

Президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что вместе с российским лидером Владимиром Путиным они обсудили вопрос создания зон безопасности в Сирии.

"Сегодня мы с господином президентом (В.Путиным) на карте обсудили этот вопрос. И в ходе (переговорного) процесса в Астане этот вопрос является одним из важных вопросов обсуждения", - сказал Р.Эрдоган в среду на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне.

"Надеюсь, - подчеркнул президент Турции, - что эта зона деэскалации будет принята, и будет движение для дальнейшего разрешения вопроса".

Р.Эрдоган уточнил, что зона деэскалации конфликта касается провинции Идлиб.

"Это Идлибская провинция. Сегодня в этой провинции приютились беженцы из Алеппо. И в Идлибе, к сожалению, временами появляются некоторые проблемы. Там была образована зона деэскалации. Надеемся, что эта зона деэскалации будет продолжаться", - пояснил Р.Эрдоган.

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Тэги: РОССИЯ, ЭРДОГАН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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