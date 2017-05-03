Алиев совершит официальный визит в Польшу в июне текущего года – МИД Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит с официальным визитом Польшу в июне 2017 года, сообщил замминистра иностранных дел Азербайджана Халаф Халафов.

Президент Ильхам Алиев совершит официальный визит в Польшу в июне текущего года. Надеемся, что этот визит даст импульс двусторонним отношениям между Азербайджаном и Польшей»,- сказал Х.Халафов в ходе выступления на официальном приеме по случаю Дня конституции Польши.

Ф.Исазаде