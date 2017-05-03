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СНГ 03.05.2017 20:38

Разжигание межэтнических противоречий и наращивание конфликтного потенциала на Балканах недопустимо - МИД РФ

В МИД РФ назвали Косово главным источником региональной нестабильности и возмутились высказываниями косовоалбанского деятеля Рамуша Харадиная в адрес Белграда.

"Считаем неприемлемым отсутствие адекватной реакции со стороны покровителей Приштины, прежде всего ЕС и США, на подобные экстремистские разнузданные высказывания. Западные партнеры считают их нормальными? Это допустимо в современной Европе? Брюссель и Вашингтон солидарны с Р.Харадинаем? Или просто не в состоянии урезонить своего подопечного?" - говорится в комментарии МИД РФ, распространенном в среду вечером.

"Поддерживаем твердый ответ руководства Сербии на хамский выпад данного боевика, замешанного в совершении особо тяжких преступлений против мирного населения в ходе косовского конфликта 1990-х годах", - подчеркнули на Смоленской площади.

В МИД РФ констатировали, что такого развития событий следовало ожидать в свете решения французского суда, проигнорировавшего юридически обоснованный запрос сербской стороны и освободившего Р.Харадиная, который обвиняется в совершении множества похищений, изнасилований и убийств.

"Данный эпизод демонстрирует, что косовское квазигосударство является главным источником региональной нестабильности, а слепое потакание великоалбанским устремлениям ведет к разжиганию межэтнических противоречий, наращиванию конфликтного потенциала на Балканах", - заявили на Смоленской площади.

Один из бывших полевых командиров так называемой Освободительной армии Косово Р.Харадинай был задержан в начале января в аэропорту Мюлуз-Фрайбург-Базель, который расположен во Франции. Задержание было проведено в соответствии с ордером, направленным в Интерпол властями Сербии, которые обвиняют Р.Харадиная в совершении военных преступлений против сербов в период конфликта в Косово в 1998-1999 годах. Белград потребовал от Франции выдать Р.Харадиная сербским властям для дальнейшего суда.

Однако, как сообщалось, суд французского города Кольмара отверг запрос Сербии на выдачу Р.Харадиная и освободил его в зале суда.

В Белграде остро отреагировали на это решение французского суда.

Посол Сербии в Париже будет отозван в Белград для консультаций. Кроме того, Франции будет направлена нота протеста в связи с решением французского суда отклонить запрос Сербии на экстрадицию Р.Харадиная, сообщил сербский телерадиоканал РТС. Сербский премьер Александр Вучич заявил, что правительство Сербии считает решение французского суда позорным, скандальным, противоправным и абсолютно несправедливым.

МИД РФ назвал это решение французского суда политизированным.

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