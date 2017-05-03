Зоны деэскалации в Сирии должны быть бесполетными при соблюдении перемирия - Песков

Зоны деэскалации, которые могут быть созданы в Сирии, будут бесполетными в случае соблюдения режима прекращения огня, пояснил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как пояснил сегодня президент Путин, в случае если из этих зон не будет вестись какого-то огня, то, соответственно, они будут бесполетными. Если режим прекращения огня будет соблюдаться, то эти зоны будут оставаться бесполетными", - сказал Д.Песков в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).
На вопрос, не могут ли эти зоны стать убежищем для террористов, Д.Песков сказал: "Здесь, наверное, есть уверенность в том, что мы все должны относиться к террористам именно как к террористам, дефиниция террористов абсолютно однозначная, она не терпит трактовок, речь идет о тех организациях и группировках, которые перечислены в соответствующем списке ООН".
"Наверное, важно напомнить слова Путина о том, что введение этих зон деэскалации, если это произойдет, никоим образом не будет означать прекращение или какую-то паузу в борьбе с террористическими организациями", - подчеркнул пресс-секретарь президента.
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