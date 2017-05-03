Конкретных сроков встречи Путина и Трампа пока нет - Песков

Никакой конкретики по поводу сроков встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нет, хотя "контуры понимания" по этому вопросу появились, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Есть понимание, что президенты окажутся вместе в Гамбурге на саммите "двадцатки", и, будем надеяться, что так или иначе они выйдут на договоренность о проведении двусторонней встречи. Пока никакой конкретики нет, но такое понимание, по крайней мере, сейчас уже какие-то контуры понимания появились", - сказал Д.Песков в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Отвечая на уточняющий вопрос о возможности более ранней встречи, например, в конце мая, Д.Песков сказал, что "каких-либо договоренностей нет на этот счет".

Пресс-секретарь рассказал и о других подробностях состоявшегося накануне телефонного разговора лидеров двух стран.

"Позвонил действительно, как уже говорилось, президент Путин. Это была его инициатива. Главным образом, сирийские дела обсуждались, говорилось и о напряженности на Корейском полуострове достаточно детально, и беседа была очень-очень конструктивной, очень прагматичной", - сказал Д.Песков.