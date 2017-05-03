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Дальнее зарубежье 03.05.2017 21:30

Facebook наймет еще 3 тыс. модераторов для отслеживания недопустимого контента

Facebook наймет дополнительно 3 тыс. модераторов в течение следующего года для борьбы с размещением недопустимого контента в социальной сети, сообщил основатель и главный исполнительный директор компании Марк Цукерберг.

"В последние пару недель мы видели на Facebook, как люди наносят повреждения себе и другим - в живых трансляциях или размещенных позднее видеопостах", - написал М.Цукерберг в своем посте в Facebook.

"Если мы хотим создать безопасное сообщество, нам нужно реагировать быстро. Мы работаем над тем, чтобы сделать передачу информации о появлении подобного контента легче, что позволит нам скорее принимать соответствующие меры, - это относится как к случаям быстрой реакции там, где кто-то нуждается в помощи, так и при необходимости удаления поста", - отметил он.

Команда модераторов Facebook, насчитывающая в настоящее время 4,5 тыс. человек, расширится на две трети.

Facebook подверглась серьезной критике после недавней видеотрансляции в соцсети убийства в американском городе Кливленд, а также убийства ребенка в Таиланде.

В случае Кливленда с момента информирования о размещении видео до момента его удаления со страницы в Facebook прошло два часа, пишет газета Financial Times.

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Тэги: США, FACEBOOK, МОДЕРАТОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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