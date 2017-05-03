Facebook наймет еще 3 тыс. модераторов для отслеживания недопустимого контента

Facebook наймет дополнительно 3 тыс. модераторов в течение следующего года для борьбы с размещением недопустимого контента в социальной сети, сообщил основатель и главный исполнительный директор компании Марк Цукерберг.
"В последние пару недель мы видели на Facebook, как люди наносят повреждения себе и другим - в живых трансляциях или размещенных позднее видеопостах", - написал М.Цукерберг в своем посте в Facebook.
"Если мы хотим создать безопасное сообщество, нам нужно реагировать быстро. Мы работаем над тем, чтобы сделать передачу информации о появлении подобного контента легче, что позволит нам скорее принимать соответствующие меры, - это относится как к случаям быстрой реакции там, где кто-то нуждается в помощи, так и при необходимости удаления поста", - отметил он.
Команда модераторов Facebook, насчитывающая в настоящее время 4,5 тыс. человек, расширится на две трети.
Facebook подверглась серьезной критике после недавней видеотрансляции в соцсети убийства в американском городе Кливленд, а также убийства ребенка в Таиланде.
В случае Кливленда с момента информирования о размещении видео до момента его удаления со страницы в Facebook прошло два часа, пишет газета Financial Times.
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