Глава ФБР отверг подозрения в причастности к утечкам информации о Трампе

Директор ФБР США Джеймс Коми заявил в среду, что никогда не был источником информации для СМИ по расследованиям в отношении кандидатов в президенты США на выборах 2016 года.

"Никогда", - ответил Дж.Коми на вопрос председателя юридического комитета сената США о причастности главы ФБР к утечкам в СМИ информации о Дональде Трампе и о бывшем кандидате в президенты США Хиллари Клинтон. Он также заявил, что не давал распоряжений сотрудникам ФБР передавать в СМИ какую-либо информацию, касающуюся расследований.

"Было множество утечек, утечки всегда являются проблемой, но в особенности в последние три-шесть месяцев", - добавил Дж.Коми.