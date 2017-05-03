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Дальнее зарубежье 03.05.2017 21:46

Глава ФБР отверг подозрения в причастности к утечкам информации о Трампе

Директор ФБР США Джеймс Коми заявил в среду, что никогда не был источником информации для СМИ по расследованиям в отношении кандидатов в президенты США на выборах 2016 года.

"Никогда", - ответил Дж.Коми на вопрос председателя юридического комитета сената США о причастности главы ФБР к утечкам в СМИ информации о Дональде Трампе и о бывшем кандидате в президенты США Хиллари Клинтон. Он также заявил, что не давал распоряжений сотрудникам ФБР передавать в СМИ какую-либо информацию, касающуюся расследований.

"Было множество утечек, утечки всегда являются проблемой, но в особенности в последние три-шесть месяцев", - добавил Дж.Коми.

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Тэги: США, ФБР, УТЕЧКИ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]