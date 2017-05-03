Власти США пригрозили Венесуэле введением новых санкций

Администрация США предупредила о возможности введения новых санкций против венесуэльских чиновников в связи с намерениями президента Венесуэлы Николаса Мадуро внести изменения в конституцию страны, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Вчерашние действия (Н.Мадуро - ИФ) могут дать нам дополнительные причины для введения индивидуальных санкций", - заявил представитель государственного департамента США Майкл Фитзпатрик.
В сообщении агентства отмечается, что заявление было сделано в свете давления на президента США Дональда Трампа со стороны американского конгресса для принятия более жестких мер в отношении правительства Венесуэлы.
Выступая на первомайском митинге Н.Мадуро заявил сторонникам, что намерен изменить существующую конституцию. Кроме того, президент Венесуэлы в прямом эфире государственного телевидения подписал указ о созыве учредительного собрания.
В свою очередь оппозиция назвала действия Н.Мадуро "государственным переворотом" и призвала к активным акциям протеста вслед за последними заявлениями и действиями президента страны.
Протесты оппозиции, направленные на смену правительства в Венесуэле, продолжаются уже более месяца и унесли жизни нескольких десятков человек.
Алиев совершит официальный визит в Польшу в июне текущего года – МИД Азербайджана
Азербайджан принял на вооружение новую военную технику, купленную в РФ – Минобороны
Президент Алиев принял верительные грамоты нового посла Мали в Азербайджане
Устранение бюрократических барьеров и упрощение регистрации позволит создать в Азербайджане десятки тысяч МСП за 2-3 года – вице-премьер
Нефтяной рынок уже заложил продление ограничений на добычу в текущие котировки - эксперты
Веллингтон и Эдинбург возглавляют список самых приятных для проживания городов - FT
Азербайджан активно борется с исламофобией – президент Алиев
Органы госбезопасности Азербайджана обеспечат безопасность на Исламиаде – глава СГБ
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
«День ковроткача» в Азербайджанском музее ковра
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»