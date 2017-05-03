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Дальнее зарубежье 03.05.2017 21:58

Власти США пригрозили Венесуэле введением новых санкций

Администрация США предупредила о возможности введения новых санкций против венесуэльских чиновников в связи с намерениями президента Венесуэлы Николаса Мадуро внести изменения в конституцию страны, сообщило в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Вчерашние действия (Н.Мадуро - ИФ) могут дать нам дополнительные причины для введения индивидуальных санкций", - заявил представитель государственного департамента США Майкл Фитзпатрик.

В сообщении агентства отмечается, что заявление было сделано в свете давления на президента США Дональда Трампа со стороны американского конгресса для принятия более жестких мер в отношении правительства Венесуэлы.

Выступая на первомайском митинге Н.Мадуро заявил сторонникам, что намерен изменить существующую конституцию. Кроме того, президент Венесуэлы в прямом эфире государственного телевидения подписал указ о созыве учредительного собрания.

В свою очередь оппозиция назвала действия Н.Мадуро "государственным переворотом" и призвала к активным акциям протеста вслед за последними заявлениями и действиями президента страны.

Протесты оппозиции, направленные на смену правительства в Венесуэле, продолжаются уже более месяца и унесли жизни нескольких десятков человек.

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Тэги: США, ВЕНЕСУЭЛА, САНКЦИИ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]