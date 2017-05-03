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Дальнее зарубежье 03.05.2017 22:00

Трамп готов посредничать между Израилем и палестинцами для заключения соглашения

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о желании посредничать в переговорном процессе между Израилем и палестинцами для достижения окончательного соглашения между сторонами.

"Я сделаю все возможное для содействия соглашению, для посредничества и для принятия окончательного решения по тому, что они (Израиль и палестинцы - ИФ) захотят сделать; я предпочел бы быть посредником или арбитром или координатором, и мы добьемся этого (соглашения - ИФ)", - сказал он в совместном с лидером палестинцев Махмудом Аббасом обращении.

"Я привержен работе с Израилем и палестинцами для достижения соглашения, но какое-либо любое соглашение не может быть навязано Соединенными Штатами или какой-нибудь другой страной", - подчеркнул при этом президент США.

Президент отметил, что мир в регионе подразумевает уничтожение группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ - ИФ) и других террористических группировок, и что США продолжат сотрудничать с палестинскими службами безопасности с целью ликвидации этих угроз.

"Я также аплодирую тому факту, что палестинские власти продолжают сотрудничать с Израилем в сфере безопасности", - сказал президент.

Кроме этого, по словам Д.Трампа, в целях достижения будущего мира он обсудил с М.Аббасом планы дальнейшего "раскрытия потенциала палестинского народа", в частности, путем развития частного сектора, создания рабочих мест, борьбы с терроризмом.

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Тэги: США, ТРАМП, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]