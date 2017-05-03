Трамп готов посредничать между Израилем и палестинцами для заключения соглашения

Президент США Дональд Трамп в среду заявил о желании посредничать в переговорном процессе между Израилем и палестинцами для достижения окончательного соглашения между сторонами.

"Я сделаю все возможное для содействия соглашению, для посредничества и для принятия окончательного решения по тому, что они (Израиль и палестинцы - ИФ) захотят сделать; я предпочел бы быть посредником или арбитром или координатором, и мы добьемся этого (соглашения - ИФ)", - сказал он в совместном с лидером палестинцев Махмудом Аббасом обращении.

"Я привержен работе с Израилем и палестинцами для достижения соглашения, но какое-либо любое соглашение не может быть навязано Соединенными Штатами или какой-нибудь другой страной", - подчеркнул при этом президент США.

Президент отметил, что мир в регионе подразумевает уничтожение группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ - ИФ) и других террористических группировок, и что США продолжат сотрудничать с палестинскими службами безопасности с целью ликвидации этих угроз.

"Я также аплодирую тому факту, что палестинские власти продолжают сотрудничать с Израилем в сфере безопасности", - сказал президент.

Кроме этого, по словам Д.Трампа, в целях достижения будущего мира он обсудил с М.Аббасом планы дальнейшего "раскрытия потенциала палестинского народа", в частности, путем развития частного сектора, создания рабочих мест, борьбы с терроризмом.