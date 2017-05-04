Второе за неделю испытание межконтинентальной баллистической ракеты провели США

Военно-воздушные силы США в среду провели второе за неделю испытание ракеты дальнего действия, которую можно будет использовать в качестве средства доставки ядерного оружия, передает CNN со ссылкой на американское командование глобальных ударных сил ВВС.

По информации телеканала, запущенная с базы ВВС Ванденбург в Калифорнии невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III пролетела 4 тыс 200 миль до испытательного полигона вблизи Маршалловых островов.

Как рассказало командование глобальных ударных сил ВВС США, ракеты распределены по пусковым шахтам и подключены к подземной системе контроля запуска, где команды круглосуточно находятся в режиме ожидания.

В настоящее время Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minutemen III в пусковых шахтах на авиабазах Уоррен, Малмстром в Монтане и Майнот в Северной Дакоте, отмечается в сообщении.