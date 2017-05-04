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Дальнее зарубежье 04.05.2017 08:35

Второе за неделю испытание межконтинентальной баллистической ракеты провели США

Военно-воздушные силы США в среду провели второе за неделю испытание ракеты дальнего действия, которую можно будет использовать в качестве средства доставки ядерного оружия, передает CNN со ссылкой на американское командование глобальных ударных сил ВВС.

По информации телеканала, запущенная с базы ВВС Ванденбург в Калифорнии невооруженная межконтинентальная баллистическая ракета Minuteman III пролетела 4 тыс 200 миль до испытательного полигона вблизи Маршалловых островов.

Как рассказало командование глобальных ударных сил ВВС США, ракеты распределены по пусковым шахтам и подключены к подземной системе контроля запуска, где команды круглосуточно находятся в режиме ожидания.

В настоящее время Соединенные Штаты располагают 450 ракетами Minutemen III в пусковых шахтах на авиабазах Уоррен, Малмстром в Монтане и Майнот в Северной Дакоте, отмечается в сообщении.

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Тэги: США, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]