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Дальнее зарубежье 04.05.2017 08:39

Иностранные воинские контингенты могут разместить в зонах безопасности в Сирии - газета

Проект меморандума о создании зон деэскалации, представленный на рассмотрение участников межсирийских переговоров в Астане, предусматривает, что на линии разграничения вокруг зон безопасности в Сирии могут быть размещены иностранные воинские контингенты, сообщает в четверг газета "Коммерсант".

"Власти РФ надеются, что Меморандум о создании зон деэскалации будет подписан завтра в Астане в ходе нового раунда межсирийских переговоров, в которых помимо России участвуют представители еще двух стран-посредников (Турция и Иран). Из проекта документа, оказавшегося в распоряжении газеты, в частности, следует, что на линии разграничения вокруг зон безопасности могут быть размещены иностранные воинские контингенты", - говорится в публикации.

По информации издания, в документе сказано, что гарантами соблюдения режима прекращения огня в Сирии выступают Россия, Турция и Иран. Зоны деэскалации предлагается создать в провинции Идлиб, к северу от Хомса, в Восточной Гуте и на юге Сирии, а вдоль границ зон деэскалации предполагается создание линии разграничения (в документе они названы зонами безопасности) "для предотвращения обстрелов между конфликтующими сторонами".

Газета отмечает, что из арабского и английского вариантов меморандума не совсем ясно, о каких государствах идет речь, поскольку Россия, Турция и Иран в них везде называются "гарантами", а в этом месте говорится о "странах-наблюдателях".

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров в беседе с изданием не исключил, что в зону могут быть введены части военной полиции РФ. По его словам, российские военные могли бы поддерживать порядок, патрулировать улицы вместе с сирийской полицией, не вмешиваясь в мирную жизнь.

"Думаю, Россия и США договорятся, обозначат зоны мира, чтобы с воздуха никто не приближался, и будут их контролировать, разрешения ООН на это не требуется. А на остальной территории Сирии будут продолжаться военные действия против террористов", - уточнил В.Озеров.

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Тэги: СИРИЯ, ДЕЭСКАЛАЦИЯ, РАЗГРАНИЧЕНИЕ, МЕМОРАНДУМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]