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Дальнее зарубежье 04.05.2017 08:41

Еще одно землетрясение зафиксировано в Перу близ границы с Бразилией

Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в центральной части Перу в 70 км от границы с Бразилией, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 05:28 мск в четверг, имел координаты -8.47 градуса южной широты и -74.16 градуса западной долготы, он находился в 40 км восточнее города Пукальпа (Перу).

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "интенсивное".

Как сообщалось, в 15:42 мск в среду в южной части Перу было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, его эпицентр находился в 201 км к западу от города Арекипа.

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Тэги: ПЕРУ, БРАЗИЛИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]