Еще одно землетрясение зафиксировано в Перу близ границы с Бразилией

Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в центральной части Перу в 70 км от границы с Бразилией, сообщает Алтае-Саянский филиал Геофизической службы РАН.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр подземного толчка, зафиксированного в 05:28 мск в четверг, имел координаты -8.47 градуса южной широты и -74.16 градуса западной долготы, он находился в 40 км восточнее города Пукальпа (Перу).
По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "интенсивное".
Как сообщалось, в 15:42 мск в среду в южной части Перу было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6, его эпицентр находился в 201 км к западу от города Арекипа.
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