Третье за сутки землетрясение произошло в Таджикистане

В Таджикистане произошло третье за последние сутки землетрясение.
Начальник пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсупова сообщила, что 4 мая в 01:30 на территории республики было зафиксировано очередное, третье за последние сутки землетрясение. По данным института сейсмологии, эпицентр подземных толчков находился 263 км северо-восточнее Душанбе, 30 км от района Ляхш. Сила землетрясения в эпицентре составила 5 баллов, в Ляхшском районе 4 балла, в Душанбе - 2 балла. Сведений о разрушениях и жертвах нет.
Накануне утром в 09:47 на территории Таджикистана в одну минуту были зафиксированы сразу два подземных толчка. Интенсивность первого землетрясения в эпицентре, который расположился в 265 км северо-восточнее столицы, составила 4,6 балла, а второго - 6 баллов. Сила поземных толчков в Душанбе в обоих случаях составила 3 балла.
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