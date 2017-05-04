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СНГ 04.05.2017 08:46

Третье за сутки землетрясение произошло в Таджикистане

В Таджикистане произошло третье за последние сутки землетрясение.

Начальник пресс-центра комитета по чрезвычайным ситуациям Таджикистана Умеда Юсупова сообщила, что 4 мая в 01:30 на территории республики было зафиксировано очередное, третье за последние сутки землетрясение. По данным института сейсмологии, эпицентр подземных толчков находился 263 км северо-восточнее Душанбе, 30 км от района Ляхш. Сила землетрясения в эпицентре составила 5 баллов, в Ляхшском районе 4 балла, в Душанбе - 2 балла. Сведений о разрушениях и жертвах нет.

Накануне утром в 09:47 на территории Таджикистана в одну минуту были зафиксированы сразу два подземных толчка. Интенсивность первого землетрясения в эпицентре, который расположился в 265 км северо-восточнее столицы, составила 4,6 балла, а второго - 6 баллов. Сила поземных толчков в Душанбе в обоих случаях составила 3 балла.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]