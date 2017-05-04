Брюссель и Баку призвали международное сообщество содействовать скорейшему и мирному урегулированию карабахского конфликта

Продолжающийся более 25 лет карабахский конфликт создает препятствия развитию всего региона, заявил официальный представитель Еврокомиссии Дик Шубель.
В Брюсселе завершилось XIV заседание Комитета парламентского сотрудничества (КПС) ЕС-Азербайджан.
«Карабахский конфликт, который продолжается более 25 лет, создает препятствия развитию всего региона», - приводит слова Д.Шубеля госинформагенство АзерТадж.
Отмечается, что Д.Шубель выступил с докладом «Пути мирного урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта».
Он проинформировал участников заседания о геостратегическом расположении Азербайджана и проблемах, с которыми столкнулась страна. Д.Шубель напомнил, что урегулировать карабахский конфликт пытались различные международные структуры и выразил сожаление Евросоюза в связи с его продолжением.
Выступившие на заседании члены Комитета с азербайджанской стороны осудили оккупационную политику Армении, отметили грубое нарушение фундаментальных прав более 1 млн. азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев и неприемлемость существующего статус-кво.
В свою очередь, высокопоставленный представитель Еврокомиссии Лоуренс Мередитс, выступая с докладом «Региональное сотрудничество и вызовы для Азербайджана», отметил, что расположенный в сложном регионе Азербайджан продуктивно сотрудничает и с соседними странами, и со странами-членами Европейского Союза. По его мнению, для развития этого сотрудничества имеется серьезный потенциал.
В ходе обсуждений было отмечено, что единственной преградой на пути доведения регионального сотрудничества на более высоком уровне является карабахский конфликт.
Выступившие на заседании члены ЕК отметили, что Азербайджан для Евросоюза играет роль альтернативного источника поставок природного газа и это преимущество Азербайджана найдет свое отражение в новом соглашении о стратегическом партнерстве.
В завершении стороны приняли итоговую декларацию, в котором отмечено, что готовящееся новое соглашение соответствует стратегическим интересам ЕС и Азербайджана.
В документе также выражается призыв к сопредседателям Минской группы ОБСЕ и другим международным организациям содействовать скорейшему и мирному урегулированию карабахского конфликта, а также подчеркивается важность обеспечения территориальной целостности Азербайджана, восстановления фундаментальных прав беженцев и вынужденных переселенцев и исполнения четырех резолюций Совбеза ООН и соответствующих решений европейских институтов.
В документе также приветствуется идея Платформы мира, созданной азербайджанскими и армянскими НПО для мирного урегулирования конфликта.
Ф.Исазаде
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