Президент Азербайджана принял Высокого представителя альянса цивилизаций ООН

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Высокого представителя альянса цивилизаций ООН Насира Абд Аль-Азиза Аль-Насери, сообщает сайт главы государства.

Встреча И.Алиева с Н.Аль-Насери состоялась в четверг в Баку.

Ф.Исазаде