В Киеве начался судебный процесс по делу о госизмене экс-президента Украины Януковича

Оболонский районный суд города Киева в четверг начал подготовительное заседание по заочному рассмотрению уголовного производства в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича, который обвиняется в государственной измене, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям, ведении агрессивной войны или агрессивных военных действий.

На заседании, которое открыл председательствующий судья Владислав Девятко, суд должен определиться с возможностью рассмотрения дела по существу. В зале заседаний присутствуют прокуроры, адвокаты В.Януковича и много журналистов.

В.Янукович обвиняется в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, что привело к гибели людей либо иным тяжким последствиям; предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 12 лет), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий, предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет), ч. 5 ст. 27 (речь идет о пособнике как одной из категорий соучастника преступления) Уголовного кодекса Украины.

1 мая на сайте Генеральной прокуратуры Украины было обнародовано видеообращение генпрокурора Юрия Луценко, который заявил, что в судебном процессе по делу о государственной измене бывшего президента В.Януковича будут соблюдены все права подсудимого, гарантированные украинским законодательством, и этот суд не будет процессом мести.

"4 мая начнется беспрецедентный для Украины судебный процесс. Генеральная прокуратура от имени государства Украина будет обвинять бывшего президента в государственной измене. Этот процесс не только о гражданине Януковиче - этот процесс также о его кремлевских хозяевах, которые использовали, как фиговый листок, подписанный Януковичем документ для того, чтобы оккупировать украинский Крым, залить кровью украинский Донбасс, попробовать поставить на колени нашу страну", - заявил Ю.Луценко.

В свою очередь адвокат экс-президента Виталий Сердюк настаивает, что в ходе досудебного следствия был допущен ряд грубых нарушений.

В частности, по его словам, В.Януковичу не были вручены надлежащим образом ни подозрение, ни обвинительный акт, автоматическое распределение судей в Оболонском райсуде Киева состоялось с нарушениями, а его клиент не был должным образом вызван в суд для участия в подготовительном заседании.

Он считает, что процесс в отношении экс-президента будет носить сугубо политический характер.

"Все заявления генерального прокурора последних дней и утверждение о якобы соблюдение законности в деле против Виктора Януковича является лишь политическими заявлениями и давлением на суд. Поскольку они полностью опровергнуты огромным количеством нарушений, которые уже допущены стороной обвинения еще во время досудебного расследования дела и после того, как дело поступило в суд", - отметил адвокат.

В.Сердюк также обратился в Оболонский суд с заявлением об обеспечении публичности судебного рассмотрения уголовного производства в отношении В.Януковича.

Защитник экс-президента Украины также считает, что отказ генпрокуратуры от организации видеоконференции с его подзащитным является грубым нарушением европейской конвенции по правам человека. "Что касается видеоконференции, то действительно Генпрокуратура не заинтересована в получении сведений от В.Януковича, поэтому идет на грубое нарушение Европейской конвенции по правам человека, которая гарантирует любому человеку право на доступ к правосудию в случае, если его обвиняют в любых преступлениях", - сказал в интервью телеканалу "112.Украина" В.Сердюк в четверг утром перед заседанием суда в Киеве.

Адвокат также считает, что прогнозы генпрокурора Украины Юрия Луценко о том, что судебный процесс будет длиться 2-3 месяца, является давлением на суд.

Что касается начала судебного процесса, то, по словам В.Сердюка заседание по планам защиты начнется с определения вопроса законности проведения автоматизированного распределения судей, ведь адвокатами В.Януковича подано заявление о нарушениях со стороны генпрокурора, связанных с вмешательством в деятельность судебной системы Украины, в частности, в автоматизированное распределение дел.

Дальше, по его словам, будут рассматриваться все остальные жалобы и ходатайства, которых поступило более 30.

В настоящее время у здания суда находится полтора десятка общественных активистов, которые держат в руках государственные флаги Украины. Они требуют привлечения к ответственности В.Януковича.

Также у здания суда находятся сотрудники правоохранительных органов, которые обеспечивают правопорядок. Кроме этого и в самом здании суда, и возле него находится большое количество представителей СМИ, освещающих этот судебный процесс.