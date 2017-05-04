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Внутренняя политика 04.05.2017 11:32

Азербайджанские пограничники до сих пор обезвредили 123 организованные преступные группы - ГПС

Более 120 организованных преступных групп обезвредили до сих пор азербайджанские пограничники, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).

«Сотрудниками ГПС было обезврежено 123 организованные преступные группы, занимавшиеся незаконной миграцией, контрабандой, в том числе наркотиков», - отметили в службе.

В целом, азербайджанские пограничники задержали 130,191 тыс. нарушителей границы и пограничного режима.

«Выявлено 90 лиц, подозреваемых в сотрудничестве с органами зарубежных спецслужб, в рамках борьбе с терроризмом задержан 81 человек», - сообщили в ГПС.

Сотрудники ГПС задержали 24,259 тыс. лиц, объявленных в розыск.

Изъято контрабандных товаров на почти 106 млн манатов.

"Пограничники предотвратили попытки незаконного проноса через госграницу 4 т наркотических веществ, обнаружили 385 т наркотических растений", - подчеркнули в службе.

Р.Бабаев

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Тэги: ПОГРАНИЧНИКИ, ПРЕСТУПНИКИ, ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]