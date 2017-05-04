Азербайджанские пограничники до сих пор обезвредили 123 организованные преступные группы - ГПС

Более 120 организованных преступных групп обезвредили до сих пор азербайджанские пограничники, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).
«Сотрудниками ГПС было обезврежено 123 организованные преступные группы, занимавшиеся незаконной миграцией, контрабандой, в том числе наркотиков», - отметили в службе.
В целом, азербайджанские пограничники задержали 130,191 тыс. нарушителей границы и пограничного режима.
«Выявлено 90 лиц, подозреваемых в сотрудничестве с органами зарубежных спецслужб, в рамках борьбе с терроризмом задержан 81 человек», - сообщили в ГПС.
Сотрудники ГПС задержали 24,259 тыс. лиц, объявленных в розыск.
Изъято контрабандных товаров на почти 106 млн манатов.
"Пограничники предотвратили попытки незаконного проноса через госграницу 4 т наркотических веществ, обнаружили 385 т наркотических растений", - подчеркнули в службе.
Р.Бабаев
Lufthansa создала подразделение по взаимодействию с Россией и странами СНГ
Доллар на валютном аукционе в четверг незначительно вырос к манату
AZAL объявил об акции скидок для детей на авиарейсы Баку-Дубай-Баку
Муж королевы Елизаветы II с осени прекратит выполнение своих королевских обязанностей - Букингемский дворец
Азербайджан сохранил свои позиции в рейтинге ФИФА
Полиция Баку задержала подозреваемых в совершении кражи 35 тыс. манат и $10 тыс.
Президент Алиев распорядился выделить ИВ Сумгайыта 4 млн манатов на капремонт автодорог города
Президент Алиев выделил 3 млн манатов на строительство многоквартирного жилого здания в Евлахе
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на капремонт многоквартирных домов в Саатлы
Украинская прокуратура будет ходатайствовать о пожизненном заключении Януковича
Лидеры двух крупных партий Европарламента высказались категорически против изменения избирательной системы в Молдавии
Британские консерваторы в случае убедительной победы на выборах могут поддержать идею совместных с США ударов по Сирии - газета
В БУДУЩЕМ В БАКУ ВОЗМОЖНО СТРОИТЕЛЬСТВО СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРАССЫ ДЛЯ F-1
Таллинн готов стать для Баку мостом для выхода на Скандинавию – министр Корб
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
«День ковроткача» в Азербайджанском музее ковра
Информация для представителей СМИ и других заинтересованных лиц о мероприятиях Российского информационно-культурного центра (РИКЦ) в Баку на май 2017 года*
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»