Азербайджанские пограничники до сих пор обезвредили 123 организованные преступные группы - ГПС

Более 120 организованных преступных групп обезвредили до сих пор азербайджанские пограничники, сообщили «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Государственной пограничной службы (ГПС).

«Сотрудниками ГПС было обезврежено 123 организованные преступные группы, занимавшиеся незаконной миграцией, контрабандой, в том числе наркотиков», - отметили в службе.

В целом, азербайджанские пограничники задержали 130,191 тыс. нарушителей границы и пограничного режима.

«Выявлено 90 лиц, подозреваемых в сотрудничестве с органами зарубежных спецслужб, в рамках борьбе с терроризмом задержан 81 человек», - сообщили в ГПС.

Сотрудники ГПС задержали 24,259 тыс. лиц, объявленных в розыск.

Изъято контрабандных товаров на почти 106 млн манатов.

"Пограничники предотвратили попытки незаконного проноса через госграницу 4 т наркотических веществ, обнаружили 385 т наркотических растений", - подчеркнули в службе.

Р.Бабаев