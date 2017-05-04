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Финансы 04.05.2017 11:48

ЕБРР до конца 2017г планирует утвердить предоставление Азербайджану кредита в $500 млн на ЮГК – глава банка

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) продвигается вперед в реализации плана по предоставлению кредита в $500 млн на финансирование проекта Южный газовый коридор (ЮГК), несмотря на выход Азербайджана из Инициативы прозрачности в добывающей сфере (EITI), заявил президент банка Сума Чакрабарти в интервью агентству Bloomberg.

«Банк продвигается в процессе предоставления финансирования для проекта. Совет директоров планирует принять итоговое решение к концу текущего года», - сказал С.Чакрабарти.

Азербайджан объявил о выходе из EITI в марте 2017 года после того, как правление EITI приняло решение о приостановлении членства страны в этой организации.

«То, что произошло Азербайджана в истории с EITI очень и очень печально», - сказал Чакрабарти, отметив, что «достаточно много людей обеспокоены некоторыми критериями, которыми сейчас руководствуется EITI».

При этом С.Чакрабарти отметил, что экономические и политические реформы в Азербайджане замедлились и есть необходимость в их ускорении.

Проект «Южного газового коридора» предусматривает создание трубопроводной инфраструктуры для транспортировки в Европу через Турцию азербайджанского газа, добываемого в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз. Стоимость проекта оценивается в $40 млрд.

Предоставление Азербайджану кредитов на реализацию ЮГК уже одобрили Всемирный банк, Азиатский банк развития, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.

Основными компонентами проекта являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии.

Поставки азербайджанского газа в Европу ожидаются в 2020 году в объеме 10 млрд кубометров. Кроме того, 6 млрд кубометров азербайджанского газа будет поставляться в западные регионы Турции.

А.Ахундов

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Тэги: ЕБРР, ЮГК, КРЕДИТ


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