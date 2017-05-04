Гумконвой Красного Креста доставил в Донбасс более 200 тонн продуктов, лекарств и стройматериалов

Международный Комитет Красного Креста направил на неконтролируемую Киевом территорию Донбасса 13 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на въезд на неконтролируемую территорию проследовали 13 грузовых автомобилей Международного Комитета Красного Креста", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в четверг.

Уточняется, что транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, строительные материалы, а также медицинские препараты общим весом 236 тонн.