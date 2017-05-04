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СНГ 04.05.2017 12:46

Гумконвой Красного Креста доставил в Донбасс более 200 тонн продуктов, лекарств и стройматериалов

Международный Комитет Красного Креста направил на неконтролируемую Киевом территорию Донбасса 13 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на въезд на неконтролируемую территорию проследовали 13 грузовых автомобилей Международного Комитета Красного Креста", - сообщила пресс-служба Госпогранслужбы в четверг.

Уточняется, что транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области продуктовые наборы, строительные материалы, а также медицинские препараты общим весом 236 тонн.

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Тэги: УКРАИНА, ДОНБАСС, ГУМПОМОЩЬ, МККК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]