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Дальнее зарубежье 04.05.2017 12:32

В Британии стартовали выборы в местные органы власти

В Великобритании в четверг проходит голосование в местные органы управления, которое покажет соотношение сил в преддверии досрочных парламентских выборов в июне, передает Би-би-си.

Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (9:00 мск) и, как ожидается, закроются в 22:00 (00:00 мск).

Британцам предстоит выбрать, в частности, глав ряда муниципалитетов. Так, определятся мэры в регионах Западный Мидленд и Большой Манчестер.

Местные выборы, отмечают западные СМИ, станут проверкой соотношения сил в преддверии досрочных парламентских выборов в июне 2017 года.

В апреле парламент Великобритании проголосовал за проведение 8 июня 2017 года досрочных парламентских выборов.

Изначально планировалось, что они пройдут в 2020 году.

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Тэги: БРИТАНИЯ, ВЫБОРЫ, РЕГИОНЫ, НАЧАЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]