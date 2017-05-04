В Британии стартовали выборы в местные органы власти

В Великобритании в четверг проходит голосование в местные органы управления, которое покажет соотношение сил в преддверии досрочных парламентских выборов в июне, передает Би-би-си.
Избирательные участки открылись в 7:00 по местному времени (9:00 мск) и, как ожидается, закроются в 22:00 (00:00 мск).
Британцам предстоит выбрать, в частности, глав ряда муниципалитетов. Так, определятся мэры в регионах Западный Мидленд и Большой Манчестер.
Местные выборы, отмечают западные СМИ, станут проверкой соотношения сил в преддверии досрочных парламентских выборов в июне 2017 года.
В апреле парламент Великобритании проголосовал за проведение 8 июня 2017 года досрочных парламентских выборов.
Изначально планировалось, что они пройдут в 2020 году.
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