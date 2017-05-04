Все служащие Букингемского дворца экстренно созваны в Лондоне - СМИ

Все работники Букингемского дворца созваны для экстренной встречи в королевской резиденции, сообщили в четверг британские СМИ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.
Как отмечается в сообщениях, встречи в подобном формате обычно проходят примерно два раза в год, однако их, как правило, организовывают не экстренно.
Экстренная встреча была созвана старшим советником королевы Елизаветы II лордом Чемберленом. В том числе созваны служащие не только Букингемского дворца, но и всех загородных резиденций королевской семьи.
Причина созыва не уточняется.
Однако другой источник, близкий королевской резиденции, уже сообщил, что "нет причин беспокоиться" о здоровье Елизаветы II и ее супруге Филиппе.
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