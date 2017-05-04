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Дальнее зарубежье 04.05.2017 12:08

Все служащие Букингемского дворца экстренно созваны в Лондоне - СМИ

Все работники Букингемского дворца созваны для экстренной встречи в королевской резиденции, сообщили в четверг британские СМИ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Как отмечается в сообщениях, встречи в подобном формате обычно проходят примерно два раза в год, однако их, как правило, организовывают не экстренно.

Экстренная встреча была созвана старшим советником королевы Елизаветы II лордом Чемберленом. В том числе созваны служащие не только Букингемского дворца, но и всех загородных резиденций королевской семьи.

Причина созыва не уточняется.

Однако другой источник, близкий королевской резиденции, уже сообщил, что "нет причин беспокоиться" о здоровье Елизаветы II и ее супруге Филиппе.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МОНАРХИ, РЕЗИДЕНЦИЯ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]