Все служащие Букингемского дворца экстренно созваны в Лондоне - СМИ

Все работники Букингемского дворца созваны для экстренной встречи в королевской резиденции, сообщили в четверг британские СМИ со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

Как отмечается в сообщениях, встречи в подобном формате обычно проходят примерно два раза в год, однако их, как правило, организовывают не экстренно.

Экстренная встреча была созвана старшим советником королевы Елизаветы II лордом Чемберленом. В том числе созваны служащие не только Букингемского дворца, но и всех загородных резиденций королевской семьи.

Причина созыва не уточняется.

Однако другой источник, близкий королевской резиденции, уже сообщил, что "нет причин беспокоиться" о здоровье Елизаветы II и ее супруге Филиппе.