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СНГ 04.05.2017 13:02

В Минобороны РФ опровергли слухи о подъеме "секретной аппаратуры" с затонувшего "Лимана"

Все важное оборудование с разведывательного корабля "Лиман" демонтировали до того, как он затонул, сообщения о том, что с него продолжают поднимать секретную аппаратуру, - неправда, заявили в четверг в министерстве обороны России.

"Все необходимое оборудование до затопления "Лимана" было демонтировано экипажем и доставлено вместе с документацией и штатным оружием на базу Черноморского флота", - сказали в военном ведомстве РФ.

"Сообщения о якобы продолжающемся подъеме с "Лимана" секретной аппаратуры являются дилетантскими вымыслами, не соответствующими действительности", - сказали в Минобороны.

27 апреля Средний разведывательный корабль "Лиман" Черноморского флота РФ затонул в Черном море после столкновения с иностранным судном. Все члены экипажа были спасены. По данным турецких СМИ, столкнувшееся с "Лиманом" судно шло под флагом Того и перевозило скот. Причиной столкновения, которое произошло северо-западнее пролива Босфор, назвали туман.

28 апреля в Минобороны РФ заявили, что с "Лимана" было эвакуировано все съемное специальное оборудование, документация, оружие и боеприпасы. Все члены экипажа, спецоборудование и документы были доставлены на базу Черноморского флота РФ.

"Лиман" в конце января вернулся в Черное море из Средиземноморья, где он в течение почти 100 дней решал задачи боевой службы у берегов Сирии.

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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, "ЛИМАН", ОПРОВЕРЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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